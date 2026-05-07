ЧЕТВЕР, 7 ТРАВНЯ, 22:00 ▪️ ЄВРОПА-ПАРК-ШТАДІОН, ФРАЙБУРГ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА (ІТАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:2

Фрайбург у першій зустрічі показав характер: команда Юліана Шустера відігралася після швидко пропущеного м’яча, а гол Вінченцо Гріфо став уже п’ятим для італійця в цьому розіграші турніру. Крім того, Ноа Атуболу вкотре продемонстрував клас, відбивши пенальті — це вже шість сейвів із семи останніх ударів з позначки у його виконанні. Втім, навіть це не врятувало німців від драматичної поразки в компенсований час.

Останні результати Фрайбурга викликають змішані емоції: серія з трьох поразок у різних турнірах змінилася нічиєю з Вольфсбургом, яка дозволила піднятися на сьоме місце в Бундеслізі. Проте головний козир “брайсгаузьких бразильців” — їхня домашня форма в Європі: 10 перемог поспіль, 28 забитих м’ячів і лише чотири пропущені. Саме на Європа-Парк-Штадіоні Фрайбург виглядає особливо небезпечним.

Брага, у свою чергу, підходить до матчу в статусі фаворита усього двохматчевого протистояння після мінімальної перемоги вдома. Команда Карлоса Вісенса прагне вийти до другого в історії фіналу Ліги Європи та має достатньо досвіду для таких матчів. У першій грі ключову роль відіграв Доржелес, який забив переможний м’яч, а також Демір Еге Тікназ, що відкрив рахунок уже на старті зустрічі.

Форма португальців не ідеальна, але стабільна: лише одна поразка в останніх дев’яти матчах у всіх турнірах. У чемпіонаті Брага впевнено тримається в топ-4 і близька до чергової єврокубкової кваліфікації. Важливо, що команда демонструє витримку в Європі — лише дві поразки в 20 останніх матчах Ліги Європи. Навіть на виїзді Брага здатна контролювати гру, що вона вже довела, пройшовши міцний Реал Бетіс у попередньому раунді.

Очікується напружений і відкритий матч, у якому Фрайбург змушений буде ризикувати й іти вперед, а Брага спробує грамотно скористатися простором і втримати перевагу. Домашня магія німців може зіграти ключову роль, але досвід і холоднокровність гостей залишають їм високі шанси на підсумковий успіх.