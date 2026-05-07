Завершилася 1533 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸росія зірвала режим припинення вогню

Попри обіцянки, армія рф атакувала Україну понад сотнею дронів та ракет "Іскандер". Під ударами опинилися Харків, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська області та Краматорськ (там загинуло 6 людей). Зеленський заявив, що Москва зірвала запропонований Україною режим тиші. Розвідка фіксує посилення ППО навколо Москви.

🔸 Угорщина повернула конфісковані гроші "Ощадбанку"

Угорська влада повернула Україні кошти та цінності, які на початку березня конфіскували в працівників "Ощадбанку" в межах операції "Український золотий конвой". Зеленський назвав це важливим кроком у двосторонніх відносинах.

🔸 Україна просить партнерів врятувати людей на окупованій Херсонщині

Понад 6 тисяч людей (серед яких 200 дітей) потребують допомоги в Олешках, Голій Пристані та інших селах на лівобережжі. За даними МЗС, росіяни блокують виїзд, не пускають продукти й медикаменти. Україна закликала міжнародну спільноту до невідкладних дій.

📌 Інші новини:

- Закон про приватні військові компанії в Україні можуть ухвалити цього року.

- росіяни обстріляли Оріхівську стелу з символами українських підрозділів.

- Завдяки війні в Ірані росія поповнила свій Фонд нацдобробуту, розтрачений на війну в Україні.

- У МОЗ готують зміни до процедури видачі медичних довідок на зброю.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 120 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 47 авіаційних ударів – скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 5649 дронів-камікадзе та здійснив 1862 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав 5 авіаударів із застосуванням 14 КАБ та здійснив 59 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, сім з них – із РСЗВ. Зафіксовано одну ворожу штурмову дію.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Стариці та в бік Липців, Лиману, Ізбицького, Малої Вовчої, Симинівки. Одна з цих атак триває.

На Куп’янському напрямку ворог атакував шість разів у бік Курилівки, Піщаного, Новоплатонівки та в районі Борівської Андріївки. Одна з цих атак продовжується.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 15 штурмів окупантів в районах населених пунктів Надія, Ставки, Ямпіль та в бік Лиману, Новосергіївки, Озерного. Одне боєзіткнення іще триває.

На Слов’янському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Краматорському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Степанівка та в бік Костянтинівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Сергіївка, Молодецьке. Одна з цих атак триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 42 окупанти та 25 – поранено, знищено три одиниці автомобільної техніки та три укриття противника. Також ушкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, 10 укриттів противника, чотири гармати та один пункт управління БпЛА. Знищено або подавлено 200 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти один раз атакували в бік Вербового.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 15 атак окупантів у районах Злагоди, Добропілля, Староукраїнки Зеленого та в бік населених пунктів Гірке, Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку противник проводив дві атаки в бік Антонівки та острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.