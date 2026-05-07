ГОЛОВНІ НОВИНИ
🔸росія зірвала режим припинення вогню
Попри обіцянки, армія рф атакувала Україну понад сотнею дронів та ракет "Іскандер". Під ударами опинилися Харків, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська області та Краматорськ (там загинуло 6 людей). Зеленський заявив, що Москва зірвала запропонований Україною режим тиші. Розвідка фіксує посилення ППО навколо Москви.
🔸 Угорщина повернула конфісковані гроші "Ощадбанку"
Угорська влада повернула Україні кошти та цінності, які на початку березня конфіскували в працівників "Ощадбанку" в межах операції "Український золотий конвой". Зеленський назвав це важливим кроком у двосторонніх відносинах.
🔸 Україна просить партнерів врятувати людей на окупованій Херсонщині
Понад 6 тисяч людей (серед яких 200 дітей) потребують допомоги в Олешках, Голій Пристані та інших селах на лівобережжі. За даними МЗС, росіяни блокують виїзд, не пускають продукти й медикаменти. Україна закликала міжнародну спільноту до невідкладних дій.
📌 Інші новини:
- Закон про приватні військові компанії в Україні можуть ухвалити цього року.
- росіяни обстріляли Оріхівську стелу з символами українських підрозділів.
- Завдяки війні в Ірані росія поповнила свій Фонд нацдобробуту, розтрачений на війну в Україні.
- У МОЗ готують зміни до процедури видачі медичних довідок на зброю.
Підбірка новин: hromadske
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Загалом від початку цієї доби відбулося 120 бойових зіткнень.
Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 47 авіаційних ударів – скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 5649 дронів-камікадзе та здійснив 1862 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав 5 авіаударів із застосуванням 14 КАБ та здійснив 59 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, сім з них – із РСЗВ. Зафіксовано одну ворожу штурмову дію.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Стариці та в бік Липців, Лиману, Ізбицького, Малої Вовчої, Симинівки. Одна з цих атак триває.
На Куп’янському напрямку ворог атакував шість разів у бік Курилівки, Піщаного, Новоплатонівки та в районі Борівської Андріївки. Одна з цих атак продовжується.
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 15 штурмів окупантів в районах населених пунктів Надія, Ставки, Ямпіль та в бік Лиману, Новосергіївки, Озерного. Одне боєзіткнення іще триває.
На Слов’янському напрямку противник штурмових дій не проводив.
На Краматорському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Степанівка та в бік Костянтинівки, Новопавлівки.
На Покровському напрямку ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Сергіївка, Молодецьке. Одна з цих атак триває.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 42 окупанти та 25 – поранено, знищено три одиниці автомобільної техніки та три укриття противника. Також ушкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, 10 укриттів противника, чотири гармати та один пункт управління БпЛА. Знищено або подавлено 200 БпЛА різних типів.
На Олександрівському напрямку окупанти один раз атакували в бік Вербового.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 15 атак окупантів у районах Злагоди, Добропілля, Староукраїнки Зеленого та в бік населених пунктів Гірке, Гуляйпільське.
На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував в районі Щербаків.
На Придніпровському напрямку противник проводив дві атаки в бік Антонівки та острова Білогрудий.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Бажаю здоровʼя, шановні українці!
Сьогодні вдень була ще одна масована атака російських дронів – значна кількість, тільки від ранку більш ніж 400 дронів, із них більше двохсот – "шахеди". Щільність нападу – висока, і саме через це, хоча й відсоток збиття високий – триста вісімдесят вісім дронів збито, – все ж таки були влучання. Тернопіль, Житомир, Рівненщина, Тростянець у Вінницькій області, інші регіони та наші громади.
Ми посилюємо всі напрямки захисту. Вже є рішення по Дніпру – військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують і пропонують рішення. На Дніпро – додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі. Є рішення також по Одесі – вже теж є більший відсоток збиття, треба – ще більший.
Ми свідомі того, що росіяни щільністю нападу та інтенсивністю ударів намагаються обійти нашу ППО. Будемо протидіяти. Але розуміємо, що зупинятись – не можна, це ще не той результат, який потрібен, ще недостатньо. Посилення потрібне більше для наших міст і сіл.
І важливо, що кожного дня працюємо з партнерами, щоб були компоненти ППО проти ракет. У квітні – забезпечили необхідне постачання, також були нові внески у програму PURL. На травень – завдання аналогічне, і будемо продовжувати шукати можливості для України, для посилення нашої оборони також і завдяки співпраці з тими країнами, з якими раніше співпраці було менше.
Українську експертизу в захисті ми виводимо на глобальний рівень. Кожна українська компанія, усі наші виробники, всі наші розробники, досвід наших військових у захисті – це великий український актив. Ця сила має тільки зміцнюватись, і я дуже вдячний усім, хто реально цьому допомагає.
Сьогодні також провів нараду по армійській реформі – багато щодо цього ми проробили у квітні.
Були й засідання Ставки, де ми готували деталі, і окремо працювали наші військові – Головнокомандувач, Генеральний штаб, міністр оборони, команда Офісу Президента – дякую всім вам, дякую за цю роботу.
Сьогодні ми затвердили формат, який буде реалізовано. Головне, щоб наша армія була більше адаптована до викликів. Пʼятий рік повномасштабної війни – це те, що ставить особливі завдання. Передусім в управлінні людьми, у мотивації наших воїнів.
Перше: буде збільшено грошове забезпечення для наших військових. На тилових посадах – не менше ніж 30 тисяч гривень на місяць. Бойові посади – значно більше. Буде підвищено – і суттєво – грошове забезпечення наших бойових командирів – сержантів та офіцерів, командирів батальйонів, командирів бригад, корпусів.
Загалом має бути більше такої державної поваги до досвідченої ланки управління в армії: Україна має забезпечувати реальні стимули, щоб люди, які знають, як управляти військом безпосередньо на лінії фронту й боєм, були зацікавлені бути в армії та відчували, що їхній досвід – цінується.
Другий аспект реформи – це нові особливі умови для піхоти. Все тримається на плечах піхотинців. Там, де є наша українська піхота, є й наші українські позиції. Звісно, зараз така війна, що без дронів – неможливо, і створені кіл-зони, лінія дронів, найбільше уражень ворога, техніки росіян саме дронами.
Ми будемо збільшувати всі типи постачання й застосування дронів. У тому числі мідл-страйки. У тому числі НРК. Але наші позиції – це наші піхотинці. На першій лінії для всієї піхоти мають бути забезпечені найсильніші умови. Буде це стосуватись також і грошового забезпечення.
Я поставив завдання, щоб рівень щомісячних контрактів для піхотинців на першій лінії був на рівні 250–400 тисяч гривень.
І третій аспект – це терміни служби, які можна зробити чіткими та визначеними завдяки оновленій системі контрактів. Це найбільш принциповий моральний момент. Щоб можна було, зокрема, почати звільняти з військової служби тих людей, які були мобілізовані раніше.
Зараз, у травні, всі аспекти реформи армії мають бути остаточно затверджені: документи, регуляції, фінанси.
Доручив міністру оборони та військовому командуванню, нашій команді Офісу проговорити деталі реформи з бойовими командирами, щоб урахувати всі сильні пропозиції та повністю поінформувати про зміни.
Важливо, що вже були зроблені кроки, які допомагають бригадам. І по прямому фінансуванню бригад програма працює дуже добре. Від минулого року це є. Працюють і рішення по забезпеченню бойових бригад гарантованим щомісячним поповненням особовим складом. Теж була дуже важлива зміна.
Це все буде розвиватись. Буде ще спрощення переведень – по цьому є відповідні рішення. І, звісно, плюс до цього – новий значний етап армійської реформи.
Завдання – зараз травень – усе фіналізувати, і щоб із червня цього року зміни були, і були відчутні.
І ще одне. Ми готуємо також суттєве посилення напрямку наших далекобійних санкцій – українських далекобійних систем. Будуть рішення. Будуть рішення і по військовій освіті.
Слава Україні!
