Італія

Італійське дербі Рома — Лаціо ризикує змінити дату через накладання з фіналом престижного тенісного турніру WTA 1000 у столиці Італії.

Поєдинок 37-го туру Серії А за участі команди Артема Довбика наразі не має остаточно підтверджених дати та часу. Попередньо матч планують провести у неділю, 17 травня, однак у цей же день у Римі відбудеться фінал великого тенісного турніру.

Через це розглядається варіант перенесення футбольного дербі на понеділок. Ініціативу озвучив начальник поліції Риму Роберто Мазуччі.

Він зазначив:

"Враховуючи, що ми готові впоратися з будь-чим, навіть зі складними одночасними змаганнями, мені здається розумним не проводити в один день Міжнародний чемпіонат з тенісу, який став глобальною подією. Подією такою ж важливою, як і дербі", — сказав Мазуччі.

Нагадаємо, Довбик розпочне роботу з командою у повноцінному режимі наступного тижня. Не виключено, що українець буде включений до заявки на матч проти Лаціо.