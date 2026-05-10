Італія

Римляни продовжують боротьбу за Лігу чемпіонів,

Рома у доданий час здійснила камбек проти Парми (3:2)

Початок матчу був за римською командою, вовки навіть претендували на пенальті. Валенті у власному штрафному майданчику вдарив по нозі Манчіні, але ні головний арбітр, ні асистенти на VAR не побачили порушення правил.

Згодом команда Гасперіні таки відкрила рахунок: Мален вийшов на ударну позицію та пробив без шансів для голкіпера. Це вже 13-й гол для зимового новачка.

На початку другого тайму хрестоносці відновили паритет. Підопічні Куести запресингували суперника на чужій половині поля, згодом Ніколуссі перехопив мʼяч, пройшов флангом та прострілив на одинадцятиметрову позначку: Стрефецца обробив передачу та поклав м'яч у нижній кут.

Після пропущеного голу гості заграли ще інтенсивніше, але мʼяч вперто не йшов у сітку. На заключних хвилинах жовто-сині під час однієї з небагатьох атак вийшли вперед. Естевес виконав закидання на Кейту, який вривався у вільну зону. Бельгійський півзахисник обіграв суперника та пробив під опорну ногу голкіперу.

У доданий час римський клуб зміг зрівняти рахунок: спрацювали заміни Гасперіні. Гіларді після метушні скинув на Ренша, і нідерландський оборонець обвідним ударом пробив точнісінько у правий нижній кут. Це перше взяття воріт для 2 номера Роми.

Розвʼязка відбулась на останній хвилині доданого часу. Брічгі завалив Ренша в карній зоні: арбітр спочатку не побачив порушення, але після перегляду повтору справедливо призначив пенальті та вилучив гравця. Мален з позначки переграв Сузукі та приніс своїй команді дуже важливу звитягу.

Рома продовжує боротьбу за Лігу чемпіонів, маючи у своєму активі 67 очок і поступаючись Мілану, який іде на 4-й сходинці, за правилом очних зустрічей.

Парма - Рома 2:3

Голи: Стрефецца, 47, Кейта, 87 - Мален, 22, 90+11 (пен), Ренш, 90+4

Парма: Судзукі — Чиркаті, Тройло, Валенті — Дельпрато (Карбоні, 74), Ордоньєс, Кейта, Ніколуссі-Кавілья (Естевес, 79), Валері (Брітшгі, 74) — Стрефецца (Пеллегріно, 53), Ельфеж (Алмквіст, 79)

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Ермосо — Челік (Ренш, 75), Крістанте (Ель-Айнауї, 59), Коне (Вентуріно, 75), Франса — Суле (Пізіллі, 58), Дібала — Мален

Попередження: Стрефецца, Тройло

Вилучення: Брітшгі, 90+10