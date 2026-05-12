Ліга чемпіонів

УЄФА назвав арбітрів фінальних матчів єврокубкових турнірів.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена арбітрів, які обслуговуватимуть фінали єврокубкових турнірів у сезоні-2025/26.

Головним арбітром фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Арсеналом буде німець Даніель Зіберт, якому допомагатимуть Ян Зайдель та Рафаель Фольтін. За систему ВАР відповість Бастіан Данкерт.

Фінал Ліги Європи між Фрайбургом та Астон Віллою дістався французу Франсуа Летексьє, якому допоможуть Сіріл Мюньє та Мехді Рахмуні. За системою ВАР простежить Жером Брісар.

Фінальний матч Ліги конференцій між Крістал Пелес та Райо Вальєкано довірили італійцеві Мауріціо Маріані, асистентами якого виступатимуть Даніеле Біндоні та Альберто Тегоні. За систему ВАР відповість Марко Ді Белло.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів заплановано на 30 травня, Ліги Європи – 20 травня, а Ліги конференцій – 27 травня.