Наставник Комо заявив, що бачить себе лише головним тренером і не виключає жодних варіантів у майбутньому.

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас прокоментував можливість роботи в мадридському Реалі. Про це повідомляє Marca.

Колишній півзахисник Барселони зізнався, що не встановлює для себе принципових обмежень щодо майбутньої кар’єри, однак має чітку позицію стосовно ролі в команді.

"У мене немає червоних ліній. Єдина червона лінія, в якій я був абсолютно впевнений із самого початку — це те, що я не хотів бути асистентом. Я чітко розумію, що хочу бути головним тренером", — заявив Фабрегас.

Іспанець також наголосив, що наразі не замислювався над можливим призначенням у Реал.

"А щодо варіанту з Мадридом — я про це навіть не думав і не розглядав. У мене просто не було часу на подібні речі", — додав наставник Комо.

Наразі Комо під керівництвом Фабрегаса демонструє сильні результати в Серії А. Після 36 турів команда посідає шосте місце з 65 очками та веде боротьбу за вихід до єврокубків.