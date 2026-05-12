Збірна Бразилії опублікувала розширений список гравців, які претендують на попадання до фінальної заявки національної команди на ЧС-2026.

У списку італійського фахівця Карло Анчелотті знаходяться 55 гравців, а остаточна заявка збірної буде сформована приблизно за тиждень.

Зазначимо, що у розширеному списку присутній вінгер Сантоса Неймар, навколо якого ходило багато різних чуток останнім часом.

Нагадаємо, ЧС-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці. На груповому етапі Бразилія зіграє проти Гаїті, Марокко та Шотландії.