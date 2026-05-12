У списку Карло Анчелотті 55 футболістів.
Неймар, getty images
12 травня 2026, 13:40
Збірна Бразилії опублікувала розширений список гравців, які претендують на попадання до фінальної заявки національної команди на ЧС-2026.
У списку італійського фахівця Карло Анчелотті знаходяться 55 гравців, а остаточна заявка збірної буде сформована приблизно за тиждень.
Зазначимо, що у розширеному списку присутній вінгер Сантоса Неймар, навколо якого ходило багато різних чуток останнім часом.
Нагадаємо, ЧС-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці. На груповому етапі Бразилія зіграє проти Гаїті, Марокко та Шотландії.