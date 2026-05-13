Ліга чемпіонів

CAS відхилив апеляцію іспанського гранда щодо штрафу за дискримінаційні скандування вболівальників під час матчу Ліги чемпіонів.

Мадридський Реал зазнав юридичної поразки у найвищій спортивній інстанції. Спортивний арбітражний суд у Лозанні підтримав рішення УЄФА щодо покарання клубу за поведінку його фанатів під час матчу проти Манчестер Сіті, коли ті вигукували гомофобні гасла на адресу головного тренера суперників Пепа Гвардіоли.

Судді CAS постановили, що ці дії мали серйозний дискримінаційний характер і їх не можна виправдати як жарт. Мадридський клуб намагався оскаржити: Штраф у розмірі 30 000 євро (35 000 доларів США). Дворічний випробувальний термін, який передбачає часткове закриття стадіону під час одного з домашніх матчів Ліги чемпіонів у разі повторення інциденту.

Під час торішнього лютневого матчу Ліги чемпіонів частина вболівальників Реала скандувала образливі кричалки. Вони називали Гвардіолу худим та наркоманом і натякали на його присутність у найвідомішому гей-районі Мадрида.

Залучений експерт у суді зазначив, що ці слова мали на меті поширити припущення, що екстренер Барселони інфікований ВІЛ/СНІДом. Скандування було зафіксоване на відео, яке організація Fare Network (партнер ФІФА та УЄФА з моніторингу дискримінації) передала як доказ.

Юристи іспанського клубу намагалися довести, що кричалки варто розглядати в контексті гумористичних і перебільшених висловлювань, спрямованих на публічних осіб. Спочатку клуб взагалі припускав, що це могли співати фанати Манчестер Сіті, а також критикував звіт Fare за суттєві недоліки.

Юристи європейського футбольного органу наголосили, що гомофобія кидає довгу та глибоко тривожну тінь на спорт, який десятиліттями потерпав від культури мачизму та упереджень. УЄФА також дорікнув Реалу, що клуб має бути лідером у боротьбі з дискримінацією, а не наймати дорогих адвокатів заради скасування штрафу, який становить лише 0,03% від їхніх призових у Лізі чемпіонів (понад 100 млн євро за той сезон).

Зробивши висновки з цієї ситуації, керівництво мадридського клубу провело профілактичні зустрічі з фанатськими угрупованнями перед цьогорічним березневим матчем проти Манчестер Сіті,