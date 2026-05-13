Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Фанати з низки країн, які мають квитки на матчі Мундіалю, звільняються від сплати гарантійного внеску в розмірі до 15 000 доларів США.

Уряд Сполучених Штатів прийняв рішення призупинити вимогу щодо сплати візових облігацій (застав) для іноземних туристів з певних країн, за умови наявності в них підтверджених квитків на матчі Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомив Державний департамент США.

Минулого року фінансову вимогу було запроваджено для громадян 50 держав у рамках боротьби з нелегальною імміграцією. Головною причиною став високий відсоток людей з цих країн, які залишалися в США після закінчення терміну дії віз. Примітно, що п'ять із цих країн кваліфікувалися на цьогорічний Чемпіонат світу: Алжир, Кабо-Верде, Кот-д'Івуар, Сенегал, Туніс.

"Сполучені Штати раді організувати найбільший і найкращий Чемпіонат світу з футболу в історії. Ми скасовуємо візові гарантії для уболівальників, які придбали квитки на турнір і підключилися до системи FIFA Pass", - наголосила помічниця держсекретаря з консульських питань Мора Намдар.

Зазначена система FIFA Pass вже з 15 квітня дозволяє пришвидшити процес оформлення віз. Вимога передбачала внесення аплікантами депозиту в розмірі 5 000, 10 000 або 15 000 доларів США. Ці кошти поверталися лише в тому випадку, якщо мандрівник неухильно дотримувався умов візи та вчасно залишав країну, або ж у разі офіційної відмови у видачі візи.

Гравці, тренери та персонал національних збірних були звільнені від цього тягаря заздалегідь завдяки пріоритетній обробці віз для учасників турніру. Звичайні ж вболівальники отримали це послаблення лише зараз. Запит на скасування ініціювала ФІФА, і після кількох місяців обговорень у Білому домі його погодили Держдепартамент та Міністерство внутрішньої безпеки.

Рішення про скасування застав стало рідкісним винятком на тлі загального посилення імміграційних правил. Поточна політика адміністрації раніше викликала занепокоєння у правозахисників та представників туристичної галузі: Діють заборони на в'їзд для громадян Ірану та Гаїті (хоча учасників ЧС це не стосується), а також часткові обмеження для фанатів з Кот-д'Івуару та Сенегалу.

Крім того, від іноземців вимагають надавати історію своїх акаунтів у соцмережах. Американська асоціація готелів та житлових закладів поскаржилася, що візові бар'єри суттєво придушили міжнародний попит. Кількість бронювань готелів на час турніру виявилася нижчою за очікувану через страх фанатів перед тривалим очікуванням віз та бюрократичною невизначеністю.

Організація Amnesty International та десятки американських правозахисних груп навіть випустили спеціальне попередження для вболівальників щодо міграційного клімату в США. Попри всі виклики, очікується, що послаблення візового режиму полегшить логістику та зменшить витрати для тисяч фанатів. Чемпіонат світу, який спільно приймають США, Канада та Мексика, розпочнеться вже 11 червня.