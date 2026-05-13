Головний тренер збірної Бразилії відзначає значний прогрес 34-річного форварда, але остаточне рішення щодо фінальної заявки ухвалить лише 18 травня.

Головний тренер національної збірної Бразилії Карло Анчелотті прокоментував можливу участь Неймара у майбутньому чемпіонаті світу. Італійський фахівець підтвердив, що стан гравця значно покращився за останні тижні, проте гарантувати йому місце у фінальному списку з 26 футболістів він поки не готовий.

Через серйозні травми Неймар не виступав за національну команду з жовтня 2023 року. Попри це, найкращий бомбардир в історії збірної Бразилії (на його рахунку 79 голів) не втрачає надії зіграти на своєму четвертому Мундіалі. Наразі він включений до попереднього розширеного списку команди. Анчелотті високо оцінює авторитет нападника всередині колективу:

Неймара дуже люблять. Не лише вболівальники, а й гравці. Якщо ви звернетеся до Неймара, ви не накоїте галасу в роздягальні, бо його справді дуже поважають", — розповів тренер в інтерв'ю Reuters.

Варто зазначити, що слова підтримки на адресу 34-річного бразильця раніше висловив і його колишній зірковий партнер по Барселоні та ПСЖ Ліонель Мессі. Анчелотті зізнається, що ухвалення остаточного рішення щодо Неймара вимагає ретельного аналізу:

"Я маю ретельно зважити всі "за" і "проти". Але це не чинить на мене тиску, бо ми вже рік систематично оцінюємо не лише Неймара, а й усіх інших кандидатів", — підкреслив Карло.

66-річний італієць, який очолив селесао у травні 2025 року після відходу з мадридського Реала, має амбітне завдання — повернути Бразилії Кубок світу вперше з 2002 року. Анчелотті абсолютно впевнений у своєму виборі гравців:

"Я найкраща людина для ухвалення цього рішення, адже володію інформацією про всіх бразильських гравців, якої більше ні в кого немає. Чи можу я зібрати ідеальний склад? Це неможливо. Але я можу зібрати склад із найменшою кількістю помилок порівняно з іншими. У цьому я абсолютно впевнений".

Остаточний список з 26 гравців, які захищатимуть кольори Бразилії на головному турнірі Північної Америки, буде офіційно оголошено 18 травня.