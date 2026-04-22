Туринці бачать у ньому ключове підсилення на літо.
Аліссон Бекер, getty images
22 квітня 2026, 21:45
Ювентус планує підписати воротаря Ліверпуля Аліссона Бекера. За інформацією джерела, туринський клуб розглядає 33-річного бразильця як пріоритетну ціль на літнє трансферне вікно.
Сам Аліссон не виключає можливості повернення до Італії, однак наразі планує ретельно обміркувати своє майбутнє в складі "червоних".
Варто зазначити, що воротар уже виступав у Серія А, захищаючи кольори Роми в період з 2016 по 2018 рік, звідки згодом перейшов до Ліверпуля.
У поточному сезоні Аліссон провів 33 матчі у всіх турнірах, у 13 з них зберіг свої ворота "сухими", пропустивши загалом 34 голи.
Ювентус наразі посідає 4-те місце в турнірній таблиці Серія А. Наступний матч команда Лучано Спаллетті проведе 26 квітня проти Мілана.