Португалія

Український півзахисник не планує змінювати команду влітку попри складний дебютний сезон у Португалії.

Атакуючий півзахисник Бенфіки Георгій Судаков не має наміру залишати лісабонський клуб під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, 23-річний українець повністю зосереджений на тому, щоб закріпитися у складі "орлів"та продемонструвати свій максимум уже на старті нового сезону. Судаков хоче переконати тренерський штаб — незалежно від того, чи команду очолюватиме Жозе Моурінью, чи інший наставник — і виправдати серйозні фінансові вкладення клубу.

Нагадаємо, Бенфіка орендувала хавбека у Шахтаря, а загальна сума угоди з обов’язковим викупом у 2026 році становить 27 мільйонів євро. З урахуванням бонусів вона може зрости до 32 мільйонів. Також донецький клуб зберіг право на 25% від майбутнього прибутку з продажу гравця.

Дебютний сезон Судакова в Португалії виявився непростим. Футболісту довелося адаптуватися до нового чемпіонату та життя за межами України, а також справлятися з фізичним та емоційним виснаженням. Наприкінці сезону українець навіть не отримував ігрового часу в останніх шести матчах Бенфіки.

Попри це, сам гравець налаштований залишитися та змінити ситуацію. Повідомляється, що Судаков уже працює за індивідуальною програмою, щоб покращити фізичний і психологічний стан перед новим сезоном.

Водночас Бенфіка не виключає можливості продажу українця через необхідність перебудови складу та великі інвестиції у футболіста. Однак відсутність стабільної ігрової практики та непотрапляння збірної України на чемпіонат світу-2026 значно ускладнюють потенційний трансфер.

У сезоні-2025/26 Георгій Судаков провів 36 матчів за Бенфіку в усіх турнірах, забивши чотири голи та віддавши чотири результативні передачі.