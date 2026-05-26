Нідерландський форвард підписав із римським клубом контракт до 2030 року після виходу команди до єврокубків.

Рома офіційно оголосила про викуп контракту центрального нападника Доніелла Малена з Астон Вілла. Це була обов’язкова умова угоди після виходу "джалороссі" до єврокубків за підсумками сезону-2025/26.

Посівши третє місце у Серії А, римський клуб автоматично активував зобов’язання щодо повноцінного трансферу нідерландця, що підтвердив у заяві на офіційному сайті.

"ФК Рома підтверджує, що клуб завершив підписання Доніелла Малена на постійній основі. Його контракт діє до 30 червня 2030 року", — йдеться у заяві клубу.

Також у повідомленні зазначається, що після переходу під час зимового трансферного вікна нападник провів 20 матчів та забив 15 голів.

Наразі у розпорядженні римлян чотири форварди — окрім Малена, це Артем Довбик, Еван Фергюсон та Робіньо Ваз.