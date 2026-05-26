Збірна Канада офіційно продовжила контракт із головним тренером Джессі Марш до 2030 року.

"З першого дня я відчував глибокий зв’язок з цією командою, з цією країною і з напрямком розвитку програми. Я вірю, що Канада має величезний потенціал з цим поколінням гравців, і з нетерпінням чекаю розвитку футболу по всій країні. Я радий можливості присвятити себе цій справі на довгострокову перспективу, допомагати розвивати цю команду протягом багатьох років і виводити цю групу на найвищий рівень", — заявив Марш.

Нагадаємо, що американський фахівець очолив канадську національну команду у травні 2024 року. Під його керівництвом канадці дійшли до чвертьфіналу Золотий кубок КОНКАКАФ минулого року.

Свій найближчий контрольний матч збірна Канади проведе 1 червня проти Узбекистана. Уже 5 червня команда Марша зустрінеться з Ірландією.

Домашній Чемпіонат світу з футболу 2026 канадці розпочнуть 12 червня матчем проти Боснії і Герцеговини. Після цього Канада також зіграє з Катаром (19 червня) та Швейцарією (24 червня).