Томас Крістіансен визначився зі списком гравців, що поїдуть на мундіаль у Північній Америці.

Національна збірна Панами виступить на найближчому чемпіонаті світу-2026, що пройде у США, Канаді та Мексиці.

Головний тренер панамців Томас Крістіансен оголосив фінальний список гравців, що зіграють на літньому мундіалі.

ЗАЯВКА ПАНАМИ НА ЧС-2026

Воротарі

Луїс Мехія (Насьйональ)

Орландо Москера (Аль-Фейха)

Сесар Самудіо (Марафон)

Захисники

Ерік Девіс (Пласа Амадор)

Фідель Ескобар (Сапрісса)

Майкл Амір Мурільйо (Бешикташ)

Родерік Міллер (Туран Товуз)

Андрес Андраде (ЛАСК)

Сесар Блекман (Слован Братислава)

Хосе Кордоба (Норвіч Сіті)

Джіовані Рамос (Пуерто Кабельйо)

Хорхе Гутьєррес (Депортіво Ла Гуайра)

Едгардо Фарінья

Півзахисники

Анібаль Годой (Сан-Дієго)

Альберто Кінтеро (Пласа Амадор)

Йоель Барсенас (Масатлан)

Адальберто Карраскілья (УНАМ)

Хосе Луїс Родрігес (Хуарес)

Крістіан Мартінес (Іроні Кір’ят-Шмона)

Сесар Яніс (Кобресаль)

Карлос Харві (Міннесота Юнайтед)

Азаріас Лондоньйо (Універсідад Католіка)

Нападники

Хосе Фахардо (Універсідад Католіка)

Ісмаель Діас (Леон)

Сесіліо Уотерман (Універсідад де Консепсьйон)

Томас Родрігес (Сапрісса)



На чемпіонаті світу-2026 збірна Панами зіграє у групі L, де зустрінеться з Ганою, Хорватією та Англією.