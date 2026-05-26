Ліга чемпіонів

Півзахисник Арсенала Деклан Райс поділився емоціями після виходу команди у фінал Ліги чемпіонів, де лондонський клуб зустрінеться з ПСЖ.

"У дитинстві ти виростаєш, дивлячись вечори Ліги чемпіонів, групові етапи, плейоф, фінал. А потім розумієш, що сам опинився в моменті, коли ти за крок від фіналу. Дивишся на годинник – п’ять хвилин до кінця, дві хвилини… і нарешті лунає фінальний свисток. І все просто виходить назовні – полегшення, щастя, емоції. Це почуття залишиться зі мною назавжди", — сказав Райс.

Футболіст також наголосив, що сам вихід у фінал є великим досягненням, однак попереду — головне випробування.

"Дійти до фіналу – це одне, це велике досягнення. Але виграти його… я навіть не знаю слів, якщо чесно, бо цього ще не сталося. Я не хочу забігати наперед, але це було б неймовірно", — додав півзахисник.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться у суботу, 30 травня, початок матчу — о 19:00 за київським часом.