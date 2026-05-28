Завершилася 1554 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Зеленський надіслав Трампу й Конгресу США термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Він попросив допомогти отримати ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи ППО.

Місія Міжнародного валютного фонду 27 травня прибула до Києва, щоб оцінити прогрес виконання реформ для програми розширеного фінансування (EFF) на $8,1 млрд для України.

В уряді Угорщини заявили, що Петер Мадяр зустрінеться з Володимиром Зеленським після врегулювання ситуації з угорською меншиною в Україні.

У 14 армійському корпусі повідомили, що заяви росіян про «захоплення» села Гранів Дергачівської громади в Харківській області та «знищення» підрозділів 58 ОМБр ЗСУ не відповідають дійсності.

Станом на травень 2026 року в місцях позбавлення волі перебували 579 людей, яких засудили за колабораціонізм. Більшість із них, за даними дослідників, — чоловіки (72%).

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 256 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 43 авіаційні удари, скинув 134 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5392 дрони-камікадзе та здійснив 1929 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося чотири боєзіткнення. Противник здійснив 51 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, чотири із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік (збицького, Тернової. Одне боєзіткнення триває.

На Купʼянському напрямку сьогодні ворог пʼять разів атакував позиції Сил оборони у бік населених пунктів Ківшарівка, Нова Кругляківка та у районі Новоєгорівки. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали десять спроб загарбників просунутися у бік Лиману, Дробишевого, Торського, Ямполя та в районах Колодязів, Ставків.

На Слов'янському напрямку Сили оборони успішно зупинили шість спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Закітне, Каленики, Рай-Олександрівка. Ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Федорівка Друга. Сили оборони відбивали 12 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іллінівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 47 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Затишок, Муравка, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Сергіївка, Білицьке, Шевченко, Мирне, Новопавлівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 41 окупант та 12 поранено ; знищено девʼять одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога, один наземний роботизований комплекс, склад пально-мастильної продукції.

Пошкоджено танк, три одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, дві гармати, 124 укриття особового складу та пункт управління БиЛА противника. Знищено або подавлено 164 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку у бік населеного пункту Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 27 атак окупантів у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Прилуки, Залізничне та у бік Нового Запоріжжя, Гуляйпільського, Оленокостянтинівки, Староукраїнки, Привілля, Воздвижівки, Гіркого, Цвіткового й Чарівного. Наразі триває пʼять боєзіткнень.

На Оріхівському напрямку ворог пʼять разів намагався просунутися у районах населених пунктів Степногірськ, Щербаки, Плавні, Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку від початку доби ворог не проводив активних наступальних дій.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Перше – Сили спеціальних операцій. Сьогодні День ССО, я привітав воїнів, я вдячний кожному нашому спецпризначенцю за хоробрість. Сили спеціальних операцій – це справді один із найбільш сильних, славних і просто крутих елементів українського захисту. Дякую вам! Дякую, хлопці, за зустріч. Дякую, хлопці, за вишиванку!

Була сьогодні також детальна нарада з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, з начальником Генштабу Андрієм Гнатовим. Я погодив їм нові наші далекобійні операції – це те, що потрібно, щоб у Росії з’явилось відчуття, що за війну їм доведеться платити своїми втратами. Російська нафтова галузь буде й надалі скорочуватись, якщо Росія обирає війну. І бачимо, що є ознаки того, що російське політичне керівництво шукає шляхи компенсувати втрати на фронті – у них зараз угруповання окупаційне скоротилося. Вони розсилають так звані мобілізаційні розпорядження в більшій кількості, скликають росіян на так звані військові збори, додають ще інші шляхи, щоб продовжувати цю фактично приховану мобілізацію в більшій кількості. Ми інформацію дамо партнерам, це чіткий аргумент, що тиску на Росію замало.

Була доповідь СБУ – генерал-майора Хмари, – зокрема й щодо внутрішньої безпеки тут, в Україні. Ми продовжуємо операції проти тих, хто обрав не Україну, а допомогу ворогу. З ними Україна буде жорсткою.

Ще кілька речей. Сьогодні я говорив з Урсулою фон дер Ляєн – я вдячний за підтримку. ППО – перший пріоритет. Ми готуємо також і спеціальний формат із Європейським Союзом – Drone Deal, це дуже перспективний формат. Без України неможливо уявити безпеку Європи.

Були сьогодні в Україні з візитом і представники Конгресу Сполучених Штатів. Це важливо, що Америка Україну підтримує і американські представники тут, в Україні, бувають, вони бачать на власні очі, що відбувається, які є загрози. Тим більше після того, як росіяни завдали особливо жорстокого масованого удару в ніч на неділю.

На цьому тижні я підготував спеціальний лист – лист Президенту Сполучених Штатів і Конгресу. І вчора лист уже був направлений інституціям у Вашингтоні. Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом, одночасно до Президента й Конгресу Сполучених Штатів Америки. Але ситуація зараз така: треба діяти, діяти оперативно, діяти результативно. Важливо, щоб Америка Україну почула. Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз війні в Ірані.

Потрібно припиняти і війну тут, у Європі, війну дуже криваву, яка триває вже п’ятий рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала. Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії несправжній. Ми маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом, з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку. Буде ще більш вдячною за достойний мир і гарантовану безпеку. Все це можливо, якщо буде достатньо рішучості. Дякую всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!