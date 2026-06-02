Англія

Лондонський клуб вважає іспанського захисника одним із ключових гравців команди попри інтерес грандів.

Тоттенгем має намір зберегти у своєму складі правого захисника Педро Порро, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "шпор" та головний тренер Роберто Де Дзербі розглядають 26-річного іспанця як одного з ключових футболістів команди та не хочуть розлучатися з ним у літнє трансферне вікно.

Незважаючи на інтерес з боку Реала та фінансові можливості Манчестер Сіті, у Тоттенгемі налаштовані зробити все можливе, щоб утримати Порро в клубі.

Іспанський захисник приєднався до лондонців зі Спортінга влітку 2023 року за 40 мільйонів євро. У сезоні-2025/26 Порро провів 47 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 5 результативних передач.