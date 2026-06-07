Англія

Аргентинський півзахисник не проти переїзду до Мадрида, однак трансфер ускладнює висока ціна, встановлена лондонським клубом.

Півзахисник Челсі Енцо Фернандес зацікавлений у продовженні кар'єри в Реалі та готовий підписати з мадридським клубом довгостроковий контракт.

Як повідомляє El Debate, аргентинський хавбек позитивно ставиться до можливого переходу на Сантьяго Бернабеу та готовий укласти угоду терміном на п'ять років.

Втім, головною перешкодою на шляху до трансферу залишається позиція Челсі. Керівництво лондонського клубу оцінює одного зі своїх лідерів у 138 мільйонів євро, що суттєво ускладнює переговорний процес.

Минулого сезону Фернандес був одним із ключових виконавців у складі синіх. У 54 матчах у всіх турнірах аргентинець записав на свій рахунок 15 забитих м'ячів і сім результативних передач, продемонструвавши найкращу статистику за час виступів у Лондоні.

Чинний контракт футболіста з Челсі діє до літа 2032 року.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість 25-річного півзахисника становить близько 90 мільйонів євро, однак у Челсі розраховують отримати значно більшу компенсацію у разі продажу одного з найважливіших гравців команди.