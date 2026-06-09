Англія

Бразильський вінгер зізнався, що отримував пропозицію від команди Юргена Клоппа перед переходом на Олд Траффорд.

Вінгер Бетіса Антоні поділився подробицями свого переходу до Манчестер Юнайтед у 2022 році та розповів, що мав можливість продовжити кар'єру в іншому англійському гранді.

За словами бразильця, перед відходом з Аякса він отримав конкретну пропозицію від Ліверпуля, а до перемовин був особисто залучений тодішній головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп.

"Коли я переходив у Манчестер Юнайтед, на моєму столі лежала пропозиція від Ліверпуля, особисто від Клоппа. Воно теж було дуже добрим.

Салах вів переговори про звільнення [з клубу], але в результаті залишився. Тоді мені зателефонував тренер [Ерік тен Гаг]. Бренд Манчестер Юнайтед має велику вагу", — сказав бразилець.

У підсумку футболіст обрав перехід до Манчестер Юнайтед, який заплатив Аяксу близько 95 мільйонів євро за його трансфер. На той момент тен Гаг добре знав можливості бразильця після спільної роботи в амстердамському клубі.