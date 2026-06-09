Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної Аргентини розповів про стан здоров'я лідера команди.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі вийде на поле в останньому товариському матчі національної команди перед стартом чемпіонату світу 2026 року. Суперником чинних чемпіонів світу стане збірна Ісландії. Гра відбудеться у вівторок увечері в Оберні (штат Алабама). Цю інформацію на пресконференції офіційно підтвердив головний тренер команди Ліонель Скалоні.

Участь Мессі в останніх матчах була під питанням через м'язову втому лівого підколінного сухожилля, яку він отримав під час виступів за клуб. Через дискомфорт аргентинець був змушений покинути поле на 73-й хвилині в останньому матчі Інтер Маямі проти Філадельфії Юніон перед міжнародною паузою.

Через ці проблеми нападник провів на лаві запасних попередній товариський матч, у якому Аргентина розгромила Гондурас (6 червня). Він брав участь у передматчевій розминці в Техасі, але на поле не вийшов. Проте зараз його стан значно покращився — з 5 червня він почав частково тренуватися в загальній групі.

"Мессі гратиме, я просто не знаю, скільки хвилин. Мені все ще потрібно поговорити з ним на сьогоднішньому тренуванні, і ми побачимо, скільки часу він проведе на полі, щоб уникнути будь-яких ризиків. Ми вирішимо це, але в принципі він гратиме", — зазначив Ліонель Скалоні.

Тренер також наголосив на важливості обережного підходу до всього складу:

"Ми розподілимо хвилини між гравцями, які гратимуть завтра, щоб спробувати уникнути будь-яких невдач".

Окрім Мессі, Скалоні поділився новинами щодо інших гравців, які мали проблеми зі здоров'ям напередодні турніру:

Ніко Пас, Науель Моліна та Гонсало Монтьєль: Усі троє гравців, які раніше тренувалися за індивідуальною програмою через різні пошкодження, відновилися і мають шанси зіграти проти Ісландії.

Хуліан Альварес: Нападник відчуває біль у гомілковостопному суглобі. За словами тренера, гравець почувається добре, і больові відчуття поступово минають.

Леандро Паредес: Півзахисник продовжує процес відновлення та має повернутися до загальної групи найближчими днями.

Тренерський штаб продовжує вирішувати питання із заміною у списку 26 викликаних гравців. Захисник Марселя Леонардо Балерді покинув табір збірної минулого четверга через травму литки та пропустить Чемпіонат світу.

"Завтра після матчу у нас буде чіткіше уявлення про його заміну. Ми можемо розглянути гравця безпосередньо на позицію Балерді, але також розглядаємо інші варіанти залежно від того, як розвиватимуться справи в решти травмованих футболістів", — пояснив наставник аргентинців.

Свій шлях на Чемпіонаті світу 2026 року збірна Аргентини розпочне 16 червня матчем проти національної команди Алжиру. На груповому етапі (Група J) їхніми наступними суперниками стануть збірні Австрії та Йорданії.