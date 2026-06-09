Захисник Манчестер Юнайтед уникнув серйозної травми плеча та може невдовзі повернутися до тренувань.
Нуссаїр Мазрауї, Getty Images
09 червня 2026, 00:40
Збірна Марокко не очікує втратити Нуссаїра Мазрауї напередодні чемпіонату світу-2026.
Як повідомляє ESPN, у національній команді позитивно оцінюють стан захисника після ушкодження, отриманого під час товариського матчу проти Норвегії.
Футболіст Манчестер Юнайтед був змушений залишити поле у зустрічі, що завершилася нічиєю 1:1, після болісного зіткнення. Спочатку ситуація викликала занепокоєння у тренерського штабу марокканців, однак перші результати обстеження виявилися обнадійливими.
За інформацією джерела, Мазрауї пройшов медичне сканування у понеділок, 8 червня. Попередні висновки свідчать про частковий вивих плеча, хоча остаточний діагноз офіційно ще не підтверджено.
У збірній Марокко очікують, що 28-річний футболіст повернеться до тренувань уже найближчими днями та встигне повністю відновитися до старту чемпіонату світу, де його збірна зіграє на груповому етапі з Бразилією, Шотландією та Гаїті.