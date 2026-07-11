Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард Іспанії знову приніс перемогу національній збірній.

Напередодні національна збірна Іспанії обіграла Бельгію в чвертьфіналі чемпіонату світу-2026.

Іспанія — Бельгія 2:1 Відео голів та огляд матчу ЧС-2026

Після завершення гри автор переможного м’яча в складі "Фурії Роха" півзахисник Мікель Меріно прокоментував виступ власної команди.

"Як я можу себе після такого почувати? Щасливим, певна річ. Я досі не можу в це повірити. Я думав, що подібне або не повторюється взагалі, або повторюється, але хтозна-коли. Здається, що в цьому світі випадковостей не існує, і якщо ти готовий, це може статись знову.

Саме тому я зараз щасливий, у захваті від останнього тижня. Сподіваюсь, що забиватиму ще більше вирішальних голів. Сумніваюсь, що це станеться знову й у наступній грі, але сподіваюсь. Побачимо, що буде.

Бути за два матчі від перемоги на чемпіонаті світу — це здійснення мрії, і я сподіваюсь, що ми зможемо її досягти. Це щось величне, щось, що об'єднує цілу країну, увесь світ, через те, яким насправді прекрасним видом спорту є футбол. Усі зараз дивляться матчі чемпіонату світу всюди, і можливість принести радість стільком людям, не лише в Іспанії, а й у всьому світі, є джерелом гордості.

Франція? Це буде збалансована й яскрава гра, бо це все ж таки півфінал. Ви не можете очікувати меншого від двох елітних збірних. Ми готуватимемось до матчу з великим голодом і великим бажанням перемогти", — заявив іспанський виконавець.

У півфіналі чемпіонату світу-2026 Іспанія гратиме проти Франції.