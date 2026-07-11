Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking згадує попередні матчі норвежців та англійців напередодні їхньої битви в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026.

Збірні Норвегії та Англії дебютною очною зустріччю в рамках великого турніру збираються оновити історію своїх протистоянь.

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Норвежці та англійці зустрінуться вперше з 2014 року, тоді як офіційних дуелей не було з 1993-го. В останніх чотирьох матчах (товариських) Норвегія не порадувала своїх уболівальників голами, хоча й пропустила лише два, зазнавши двох поразок.

Перша подібна очна зустріч відбулася в травні 1937 року. У контрольному поєдинку на Уллевол Стадіон в Осло Англія уникнула пропущених голів, сама забивши шість. Пізніше англійці здобули перемоги над норвежцями й в інших трьох товариських матчах із загальним рахунком 14:2.

Жеребкування відбору ЧС-1982 в Іспанії скерувало Норвегію та Англію до групі з Угорщиною, Румунією й Швейцарією, тоді як під час кваліфікації на ЧС-1994 у США норвежцям та англійцям протистояли Нідерланди, Польща, Туреччина й Сан-Марино. Після двох відбіркових кампаній і відбулися згадані раніше чотири безгольові для норвежців товариські матчі між 1994 і 2014 роками.

Разом із нашим партнером betking ​розповідаємо про деякі з протистоянь між Норвегією та Англією.

Відбір ЧС-1982. 09.09.1981. Уллевол Стадіон (Осло, Норвегія)

Норвегія — Англія 2:1

Голи: Лунн, 35, Торесен, 41 — Робсон, 15

Норвегія: Антонсен, Бернтсен, Гарейде, Ос, Гіске, Грендален, Альбертсен, Торесен, Якобсен, Лунн (Доккен, 75), Екланн (Тр. Педерсен, 87)

Англія: Клеменс, Томпсон, Осман, Міллс, Ніл, Макдермотт, Робсон, Годдл (Барнс, 65), Марінер (Віт, 75), Френсіс, Кіган

Попередження: Грендален

Англійці двічі поспіль не вийшли на чемпіонат світу й мали перервати невдалу серію. Успішною для них очною зустріччю на Вемблі Стедіум у Лондоні (4:0) і відкрився відбір у рамках 4-ї групи. У другому ж матчі, роком пізніше, Норвегія створила сенсацію, вперше обігравши Англію після п'яти поспіль розгромів. Норвежці поставили необхідний для англійців фініш у топ-2 групи під загрозу, але повноцінно скористатися цією осічкою вдалося тільки угорцям, які й вийшли мундіаль із першої сходинки.

Якраз Угорщину (вже з путівкою) Англія й мала обіграти в останньому матчі групи, щоб обійти Румунію й повернутися на ЧС. Єдиний гол у поєдинку з угорцями у виконанні Пола Марінера вивів англійців на другу сходинку, тоді як Норвегія фінішувала останньою.

Відбір ЧС-1994. 02.06.1993. Уллевол Стадіон (Осло, Норвегія)

Норвегія — Англія 2:0

Голи: Леонгардсен, 43, Богінен, 48

Норвегія: Торстведт — Галле, То. Педерсен, Братсет (Р. Нільсен, 82), Бйорнебю — Й. Флу, Богінен, Мюкланн, Рекдаль, Леонгардсен — Фйортофт (Серлот, 57)

Англія: Вудс — Вокер (Клаф, 63), Адамс, Паллістер — Діксон, Платт, Гаскойн, Палмер, Шарп — Фердінанд, Шерінгем (Райт, 46)

Попередження: Галле

Після нічиєї на Вемблі Стедіум у Лондоні в першій очній зустрічі (1:1) у жовтні 1992 року, норвежці приймали четверту найкращу збірну ЧС-1990, за додатковими показниками випереджаючи її у турнірній таблиці групи відбору на наступний мундіаль. Норвегія уникнула поразок у своїх п'яти попередніх матчах кваліфікації, тоді як Англія — у шести.

Другий поспіль успіх в очній зустрічі на Уллевол Стадіон в Осло наблизив би норвежців до першого з 1938 року мундіалю. У підсумку Норвегія не тільки впоралася з Англією, але й не дозволила їй відзначитися бодай одним голом, тоді як у кожній із семи попередніх подібних дуелей вона пропускала.

Відбір у 2-й групі завершився для норвежців першою сходинкою. Англійці ж після трьох поспіль кваліфікацій знову розчарували своїх уболівальників, поступилися місцем на ЧС Нідерландам.

Товариський матч. 03.09.2014. Вемблі Стедіум (Лондон, Англія)

Англія — Норвегія 1:0

Гол: Руні, 68 (пен.)

Англія: Гарт — Стоунз (Чемберс, 81), Джонс, Кегілл (Ягєлка, 84), Бейнс — Окслейд-Чемберлен (Мілнер, 69), Вілшир (Делф, 69), Гендерсон, Стерлінг — Старрідж (Ламберт, 89), Руні (Велбек, 69)

Норвегія: Нюланн — Елабделлауї, Нортвейт, Форрен, Ліннес (П.-Е. Флу, 36) — Єнссен (М. Г. Педерсен, 87), Йогансен, Шельбред (М. Ельюнуссі, 69) — Делі (Конрадсен, 57), Кінг (Г. Нільсен, 76), Т. Ельюнуссі (Камара, 78)

Найсвіжіша очна зустріч відбулася у вересні 2014 року. Англія приймала Норвегію в першому матчі після провалу на мундіалі в Бразилії (виліт із групи). Єдиний гол капітана англійців Вейна Руні з пенальті в другому таймі приніс їм звитягу. Двоє тодішніх гравців Англії (Джордан Гендерсон і Джон Стоунз) і один Норвегії (Ер'ян Нюланн) поїхали зі своїми збірними на ЧС-2026.

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