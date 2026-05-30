Нідерландець Тіджані Рейндерс опинився у сфері інтересів команди Дієго Сімеоне.

Мадридський Атлетіко серйозно розглядає можливість амбітного трансферу під час літнього вікна. За ексклюзивною інформацією видання Daily Mail, іспанський гранд націлився на центрального півзахисника Манчестер Сіті та збірної Нідерландів Тіджані Рейндерса.

Очікується, що керівництво матрацників зробить офіційний запит щодо 27-річного гравця, особливо якщо інша трансферна ціль клубу — екслідер містян Бернарду Сілва — відхилить пропозицію мадридців заради переходу до каталонської Барселони.

Рейндерс переїхав на Туманний Альбіон лише минулого літа — тоді «Манчестер Сіті» заплатив італійському Мілану за його трансфер близько 46,5 мільйона фунтів стерлінгів (майже 55 млн євро). Попри досить сильний старт і високі очікування, нідерландський плеймейкер так і не зміг остаточно закріпитися в основному складі та адаптуватися до шаленого темпу й фізичної боротьби в англійській Прем'єр-лізі.

У другій половині сезону він втратив стабільне місце в старті, все частіше виходячи на поле з лави запасних. Незважаючи на ігрові спади та труднощі з адаптацією, загальні цифри нідерландця у його дебютній кампанії за Сіті виглядають досить переконливо. У поточному сезоні у всіх турнірах він зіграв 47 поєдинків, забив 7 м'ячів та віддав 8 результативних передач.

Контракт з Манчестер Сіті розрахований до літа 2030 року. Transfermarkt оцінює півзахисника в 60 млн євро.