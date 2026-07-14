Іспанія

Каталонський клуб не планує продовжувати контракт із нападником, щоб уникнути багатомільйонної виплати англійцям.

Барселона може виставити Феррана Торреса на трансфер уже цього літа. Керівництво каталонського клубу не поспішає продовжувати контракт із 26-річним форвардом, який спливає після сезону-2026/27.

За інформацією The Athletic, у разі підписання нової угоди Барселона буде змушена виплатити Манчестер Сіті близько 8 мільйонів євро, що передбачено умовами попереднього трансферу футболіста.

Саме тому спортивний директор клубу Деку не розглядає варіант із пролонгацією контракту. Натомість у Барселоні готові продати іспанця вже цього трансферного вікна, щоб не втратити його безкоштовно через рік.

Раніше повідомлялося, що за ситуацією навколо Торреса уважно стежать ПСЖ та мадридський Атлетіко.

У сезоні-2025/26 нападник провів 49 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 21 гол і три результативні передачі.