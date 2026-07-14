Каталонський клуб не планує продовжувати контракт із нападником, щоб уникнути багатомільйонної виплати англійцям.
Ферран Торрес, Getty Images
14 липня 2026, 13:54
Барселона може виставити Феррана Торреса на трансфер уже цього літа. Керівництво каталонського клубу не поспішає продовжувати контракт із 26-річним форвардом, який спливає після сезону-2026/27.
За інформацією The Athletic, у разі підписання нової угоди Барселона буде змушена виплатити Манчестер Сіті близько 8 мільйонів євро, що передбачено умовами попереднього трансферу футболіста.
Саме тому спортивний директор клубу Деку не розглядає варіант із пролонгацією контракту. Натомість у Барселоні готові продати іспанця вже цього трансферного вікна, щоб не втратити його безкоштовно через рік.
Раніше повідомлялося, що за ситуацією навколо Торреса уважно стежать ПСЖ та мадридський Атлетіко.
У сезоні-2025/26 нападник провів 49 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 21 гол і три результативні передачі.