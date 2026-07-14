"Містяни" є одними з головних претендентів на 18-річного півзахисника Лілля.
Аюб Буадді,gettyimages
14 липня 2026, 13:29
Манчестер Сіті активно працює над можливим трансфером півзахисника Лілля Аюба Буадді. Про це повідомив Девід Орнштейн. За інформацією джерела, французький клуб оцінює 18-річного таланта приблизно у 100 мільйонів євро
, що може стати серйозною перешкодою для більшості потенційних покупців.
Орнштейн також зазначає, що протягом останнього року із представниками футболіста контактували Манчестер Сіті, Арсенал
та Манчестер Юнайтед,
однак саме «містяни» наразі найбільш активно працюють над можливим переходом.
Буадді вважається одним із найперспективніших молодих півзахисників Європи, а його майбутнє може стати однією з головних тем літнього трансферного вікна. На цьому ЧС гравець також непогано себе проявив, зігравши 5 матчів за збірну Марокко
.