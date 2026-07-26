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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 25 липня 2026 року.

Завершилася 1613 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Головного організатора виставки зброї на Київщині, куди напередодні влучили російські балістичні ракети, затримали. Оскільки він зазнав ушкоджень, його взяли під конвой у медичному закладі.

Під час виходу з порту Одещини російські війська двічі атакували цивільне судно під прапором Палау. Двоє моряків наразі вважаються зниклими безвісти.

Мітингувальники в низці місті України десятий день поспіль вийшли на протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Уночі Сили оборони України завдали серії далекобійних ударів по військових та логістичних об'єктах на території росії, а також по суднах в акваторії Каспійського моря.

На тлі протестів проти свого призначення міністр у справах ветеранів Віталій Кім пояснив, що прийняв пропозицію очолити це міністерство, бо "вирішив, що буду тут корисним".

Підбірка: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 202 бойові зіткнення. Агресор завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 56 авіаційних ударів із застосуванням 165 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6490 дронів-камікадзе та здійснив 2302 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби ворог здійснив 54 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник девʼять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вільча та у бік населених пунктів Тернова, Ізбицьке, Хатнє. Два боєзіткнення тривають.

На Купʼянському напрямку відбулась одна атака ворога в бік Шийківки. Сім спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районі Новоселівки та у бік Лиману, Ставків, Діброви. Два боєзіткнення досі тривають.

На Слов'янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 21 спробу загарбників йти вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне та у бік Пискунівки, Миколаївки й Рай-Олександрівки. Ще дві атаки наразі тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки у районі населеного пункту Федорівка Друга. На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 24 ворожих штурми у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та у бік Степанівки й Новопавлівки.

Тридцять пʼять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Софіївка, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Вільне, Нове Шахове, Новий Донбас, Шевченко, Мирне. Два боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 52 окупантів, 22 — поранено; знищено склад БП, дві артилерійські системи, дві одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки. Пошкоджено чотири артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки, пункт управління БпЛА та 175 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 239 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік Вербового й Березового.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 17 ворожих атак у бік населених пунктів Верхня Терса, Староукраїнка, Цвіткове, Воздвижівка, Косівцеве, Гірке й Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі населеного пункту Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Маємо ґрунтовні доповіді розвідки про російські плани на осінь. Чого там немає – в російських планах, – так це миру. На жаль. Поки що немає. Путін готує умови для розширення мобілізації. Цифри його втрат говорять самі за себе. За неповних сім місяців цього року до лав російських збройних сил надійшла 221 тисяча осіб. У той час як втрати росіян у той самий період склали майже 225,5 тисяч, і з них 131 тисяча – це вбиті, майже 93 тисячі – поранені, значна кількість поранень – важкі, бо в росіян тотально погана фронтова медицина. Путін готується просто забирати нових росіян на війну. Він маскує це іншими словами, сигналами, але готується.

Важливо, щоб ми з партнерами могли натиснути на Росію достатньо, щоб думки про припинення цієї агресії стали домінувати – думки про мир, а не про додаткову російську мобілізацію. Наші далекобійні операції, наші мідстрайки цьому сприяють. Все більше росіян помічають путінську війну та втрачають від неї і думають, що війну не треба затягувати. Ми бачимо це. Ми бачимо й співпрацю Росії з Північною Кореєю. Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї: вже з червня готуються у Воронезькій області, щоб їх прийняти. Також Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет. Це загроза не тільки для України. Росія допомагає Північній Кореї навчатись війни, покращує їхню зброю – дає їм досвід реального застосування зброї. Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет. Ми будемо протидіяти.

Щодня звіти з нашої Сумської області, з інших регіонів України про наслідки російських влучань по звичайних агропідприємствах, по виробництвах хліба. Це все свідома російська тактика вдарити підло. МЗС України має поінформувати всіх партнерів і поінформувати представників міжнародних організацій про наслідки російської тактики терору проти портів та проти аграрної сфери. Це вже було у 22-му році, коли через російську агресію продовольча безпека в різних частинах світу опинилася під ударом. На Близькому Сході, в Північній Африці, в багатьох інших регіонах світу. І зараз через російське блокування вивозу зерна з Чорноморського регіону може бути знов удар, серйозний удар по вартості життя в таких країнах, як Єгипет, Лівія, багатьох інших країн, які залежать від імпорту зернових та продуктів переробки зернових. Ми готуємось протидіяти цьому й ми будемо максимально координуватися з усіма сумлінними партнерами, які можуть допомогти захистити нормальне життя від Росії.

Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї: вже з червня готуються у Воронезькій області, щоб їх прийняти. Також Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет. Це загроза не тільки для України. Росія допомагає Північній Кореї навчатись війни, вона покращує їхню зброю – дає їм досвід реального застосування зброї. Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет.

Я доручу розвідці передати партнерам наявну в нас інформацію про нову допомогу Росії іранському режиму. Від початку липня ми фіксуємо активну супутникову зйомку Росією території країн Затоки й розміщених на ній американських військових об’єктів. У подальшому такі знімки опиняються в Ірану. І при цьому є чітка кореляція між російськими зйомками об’єктів та ударами іранських сил – кореляція і напередодні ударів, так і після іранських атак – для оцінки завданої шкоди. Тільки за 19 й 20 липня в зону інтересу російських супутників потрапили чотири авіабази: дві в Бахрейні та по одній у Йорданії і Кувейті. Зрозуміло, для чого. Ми всі у світі, ми маємо не заплющувати очі на дуже простий факт: зло завжди шукає, як зробити ще гірше й розповсюдитися. Росію треба зупинити. Війну треба зупинити. Тиск на агресора має спрацювати.

Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми — сила! Слава Україні!