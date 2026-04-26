Фантастична розв'язка сезону Національної ліги завершилася двома вторгненнями фанатів на поле

У вирішальному матчі сезону Національної ліги Йорк забезпечив собі чемпіонський титул та пряме повернення до Футбольної ліги (EFL) завдяки рятівному голу на 13-й компенсованій хвилині.

Драматична нічия 1:1 дозволила Йорку фінішувати зі 108 очками на першому місці, тоді як Рочдейл (106 балів) змушений задовольнятися другою сходинкою та путівкою до плейоф. цей успіх є особливо вражаючим, адже ще нещодавно Йорк провів п'ять сезонів у Північній Національній лізі (шостий дивізіон).

Матч перетворився на справжній трилер у компенсований час. Рочдейлу потрібна була лише перемога, щоб обійти конкурента. Здавалося, господарі досягли свого, коли на 95-й хвилині Еммануель Дісерувве замкнув навіс ветерана Ієна Хендерсона.

Цей гол спровокував масове вторгнення місцевих уболівальників на поле, через що гру довелося зупинити на шість хвилин. Хоча арбітр Вілл Фінні спочатку додав лише шість хвилин, через вимушену паузу гра відновилася.

На 103-й хвилині Йорк, кинувши в атаку 10 польових гравців, зумів зрівняти рахунок: Джош Стоунз буквально заштовхав м'яч у сітку після неймовірної метушні у штрафному майданчику. Гол був зарахований після консультації головного судді з лайнсменом, що викликало вже друге вторгнення на поле — цього разу від фанатів гостей.

Чвертьфінали: Борем Вуд (4) зіграє проти Форест Грін (7), а Сканторп (5) зустрінеться із Саутенд Юнайтед (6).

Півфінали: Рочдейл (2) та Карлайл (3) автоматично проходять до цієї стадії і зіграють свої матчі вдома проти переможців чвертьфіналів.

Фінал: Вирішальний поєдинок за вихід до Ліги 2 традиційно прийме стадіон Вемблі.

За день до цього епічного протистояння Йорк та Рочдейл випустили спільну заяву, закликавши футбольну владу Англії розширити квоту на підвищення у класі до трьох команд (кампанія 3UP).

"Національна ліга більше не є позаліговим змаганням. Фактично це Ліга 3, де повністю професійні клуби діють на рівні, рівному або вищому за багато клубів Ліги 2.Обидва клуби мають понад 100 очок. Одному з нас доведеться ще раз поборотися у плейоф. Однак ми обидва твердо переконані, що так не повинно бути", — йдеться у заяві.

Для Йорка це питання є особливо болючим. Минулого сезону клуб фінішував другим, відставши від лідера на шість очок, але програв у плейоф Олдгему, який завершив регулярний чемпіонат з відставанням у 23 бали

Тоді співвласниця клубу Джулі-Енн Уггла звернулася до EFL з відкритим листом, назвавши таку систему кричущим дисбалансом, який руйнує основи чесної конкуренції. Наразі кампанію 3UP підтримує більшість учасників Національної ліги, і це питання вже офіційно обговорюється на зборах клубів EFL. Проте для зміни формату знадобиться згода більшості членів Футбольної ліги.