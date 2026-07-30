Франція

До Франції може перебратися американський хавбек Боруссії Менхенгладбах.

Страсбур працює над переходом атакувального півзахисника Боруссії Менхенгладбах Джованні Рейни, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Повідомляється, що клуб Бундесліги відкритий до відходу 23-річного американця. Контракт із плеймейкером розраховано до кінця червня 2028 року, а порталом Transfermarkt він оцінюється в 4 млн євро.

У серпні 2025-го Боруссія Дортмунд отримала за Рейну 3+4 млн. За попередніми даними, "чорно-жовті" також можуть розраховувати на 15% коштів від потенційного майбутнього продажу виконавця.

Протягом сезону-2025/26 Джованні відзначився одним голом і одним асистом у 20-ти матчах. Хавбек записав на свій рахунок один результативний удар у п'яти поєдинках ЧС-2026.

Нагадаємо, нещодавно в Боруссії Менхенгладбах підтвердили травму гравця збірної України Юхима Коноплі.