До Франції може перебратися американський хавбек Боруссії Менхенгладбах.
Джованні Рейна, Getty Images
30 липня 2026, 20:29
Страсбур працює над переходом атакувального півзахисника Боруссії Менхенгладбах Джованні Рейни, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.
Повідомляється, що клуб Бундесліги відкритий до відходу 23-річного американця. Контракт із плеймейкером розраховано до кінця червня 2028 року, а порталом Transfermarkt він оцінюється в 4 млн євро.
У серпні 2025-го Боруссія Дортмунд отримала за Рейну 3+4 млн. За попередніми даними, "чорно-жовті" також можуть розраховувати на 15% коштів від потенційного майбутнього продажу виконавця.
Протягом сезону-2025/26 Джованні відзначився одним голом і одним асистом у 20-ти матчах. Хавбек записав на свій рахунок один результативний удар у п'яти поєдинках ЧС-2026.
Нагадаємо, нещодавно в Боруссії Менхенгладбах підтвердили травму гравця збірної України Юхима Коноплі.