Італія

У складі "вовків" Сантьяго виступатиме під колишнім номером Артема Довбика.

Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником Болоньї Сантьяго Кастро.

Деталі угоди із 21-річним аргентинцем не розголошуються.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 30+5 мільйонів євро. Також Болонья отримає відсоток від майбутнього продажу гравця. Гравець підписав контракт до літа 2031 року із зарплатою у розмірі 2,2 млн євро за сезон.

У складі "вовків" Кастро виступатиме під дев'ятим номером, який раніше належав Артему Довбику — українець, у свою чергу, пішов у зворотному напрямку, але на правах оренди з правом викупу.

Минулого сезону Кастро провів 51 матч, у яких забив 11 голів та віддав чотири гольові передачі.