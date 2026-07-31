Італія

Легендарний захисник, який усе життя присвятив россонері, пішов із життя у 66 років після тривалої боротьби з важкою хворобою.

Італійський футбол зазнав великої втрати. У віці 66 років помер легендарний захисник Мілана та збірної Італії Франко Барезі.

За інформацією італійських ЗМІ, останні кілька років колишній капітан россонері боровся з важким захворюванням.

Мілан уже відреагував на трагічну звістку, опублікувавши офіційну заяву.

"Уся історія Мілана сумує у зв’язку зі смертю Франко Барезі. Його приклад і чесність назавжди залишаться частиною ДНК клубу, так само як і його легендарна футболка з номером 6. Співчуття, які Мілан висловлює родині Франко Барезі в цей важкий час, поділяють усі россонері, для яких ця втрата стала особистою", — йдеться у заяві.

Барезі є одним із найвидатніших футболістів в історії Мілана. Протягом усієї професійної кар'єри він виступав лише за один клуб, провівши 719 матчів — це рекордний показник для россонері.

Разом із Міланом захисник шість разів вигравав Серію A, тричі ставав володарем Кубка європейських чемпіонів, а також здобував Суперкубок УЄФА, Міжконтинентальний кубок і чотири Суперкубки Італії.

У футболці збірної Італії Барезі провів 81 матч. У 1982 році він став чемпіоном світу, а також виборов срібло мундіалю 1994 року та бронзу чемпіонату світу 1990 року.

Після завершення кар'єри Барезі залишився в структурі Мілана, а з 2020 року обіймав посаду почесного віцепрезидента клубу.