Англія

Головний тренер Челсі прокоментував перший матч українського вінгера після тривалої перерви.

Головний тренер Челсі Хабі Алонсо поділився враженнями від повернення українського вінгера Михайла Мудрика, який уперше з листопада 2024 року зіграв за лондонський клуб.

25-річний українець вийшов на заміну на 82-й хвилині товариського матчу проти Ювентуса, що відбувся в Гонконзі. Для Мудрика це був перший вихід на поле після тривалої паузи, пов'язаною з допінговим скандалом.

Після гри Алонсо не приховував позитивних емоцій через повернення українця.

"Я дуже радий за нього. Для всіх у клубі було емоційно знову побачити його на полі, особливо після того, як перед матчем я сказав йому, що планую випустити його на 10-15 хвилин.

Він був у захваті, без жодних сумнівів. Після такого тривалого періоду знову опинитися на футбольному полі — це неймовірне відчуття для нього. І це чудове відчуття також для всіх нас", — цитує слова Хабі Алонсо Football London.

Нагадаємо, Челсі поступився Ювентусу з рахунком 0:1 у товариському поєдинку, а повернення Мудрика стало однією з головних подій зустрічі для лондонського клубу.