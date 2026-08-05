Англія

Форвард Манчестер Юнайтед може зіграти вже в середині серпня.

Маркус Рашфорд найближчими днями має приєднатися до тренувального збору Манчестер Юнайтед у Мейнуті (Ірландія). Про це повідомляє журналіст Саймон Стоун.



За інформацією джерела, якщо все піде за планом, 28-річний англійський нападник може вперше вийти на поле 15 серпня у товариському матчі проти Мілана, який очолює Рубен Аморім.



Рашфорд є вихованцем академії Манчестер Юнайтед. За свою кар’єру він провів 426 матчів за червоних дияволів, забив 138 та віддав 79 результативних передач.

У сезоні-2025/26 англійський вінгер провів 49 матчів за каталонську команду у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів та став автором 14 асистів. Раніше гравець офіційно попрощався з Барселоною, опублікувавши звернення до клубу та його вболівальників.