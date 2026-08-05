Англія

Червоні дияволи хочуть підсилити позицію лівого захисника.

Манчестер Юнайтед готовий заплатити до 60 мільйонів фунтів за Льюїса Голла. Про це повідомляють Алекс Крук та talkSPORT.



За інформацією джерела, 21-річний англійський лівий захисник Ньюкасла став одним із головних трансферних пріоритетів клубу. У Манчестері розглядають Голла як футболіста, який посилить конкуренцію для Люка Шоу.



Повідомляється, що керівництво Юнайтед готове витратити значну суму, щоб оформити трансфер молодого захисника вже цього літа. Однак, раніше повідомялось, що Ньюкасл не має наміру відпускати Льюїса.

Минулого сезону Голл провів 47 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.