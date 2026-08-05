Англія

Лондонці відновили інтерес до нідерландського нападника Ліверпуля.

Тоттенгем розпочав прямі перемовини з представниками нападника Ліверпуля Коді Гакпо щодо можливого переходу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, лондонський клуб виявляв інтерес до гравця ще в липні, проте тоді отримав відмову. Наразі ситуація може змінитися та залежатиме від позиції Ліверпуля, фінансових умов угоди, а також розвитку подій навколо потенційного трансферу Бредлі Баркола.

У минулому сезоні Гакпо відзначився 9 голами та 6 результативними передачами у 52 матчах за мерсисайдців. Ринкова вартість футболіста, за версією порталу Transfermarkt, становить 60 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем зацікавився Джексоном.