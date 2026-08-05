Іспанія

Мадридський клуб близький до завершення мегаугоди вартістю до 140 мільйонів євро — сторонам залишилося владнати лише останні паперові формальності.

Не дивлячись на чутки про те, що трансфер Діоманде опинився під загрозою, сторони дійшли до згоди. Мадридський Реал та німецький РБ Лейпциг досягли принципового прориву в переговорах щодо переходу Яна Діоманде. Цей трансфер перебуває на фінальній стадії, і клубам залишилося залагодити лише останні бюрократичні нюанси перед офіційним оголошенням.

За ексклюзивною інформацією відомого спортивного інсайдера Флоріана Плеттенберга, фінансові деталі майбутньої угоди виглядають надзвичайно масштабно.

Мадридці виплатять 125 млн євро фіксовано, а з урахуванням бонусів сума угоди сягне €140 млн. Цей трансфер стане найдорожчим в історії вершкових, перевершивши придбання Роналду, Бейла та Беллінгема.

Крім того, угода має ще одного бенефіціара. Іспанський Леганес, який має права на частину наступного продажу гравця, отримає близько 5 відсотків від прибутку з цього грандіозного переходу. Очікується, що офіційно про підписання контракту оголосять найближчим часом, відразу після підписання всіх необхідних документів.

Минулий сезон став для гравця збірної Кот-д'Івуару надзвичайно успішним. Він продемонстрував вражаючу результативність, записавши до свого активу 13 забитих м'ячів та 10 результативних передач у 36 матчах за биків. Також на рахунку вінгера 4 матчі та одна результативна передача на цьогорічному мундіалі.