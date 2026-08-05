Англія

Японський захисник продовжить кар’єру в лондонському клубі.

Такехіро Томіясу стане гравцем Крістал Пелес. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.



За інформацією джерела, 27-річний японський захисник вже успішно пройшов медичне обстеження в Лондоні, а підписання контракту очікується протягом найближчих 48 годин.



Контракт Томіясу з Арсеналом був мирно розірваний на рік раніше терміну через постійні травми. У Аяксі захисник провів лише дев’ять матчів, але встиг тричі зіграти за збірну Японії на чемпіонаті світу.

Томіясу приєднається до Крістал Пелес у статусі вільного агента. До цього була інформація, що Такехіро був на перегляді у орлів.