Англія

Лондонці узгодили перехід бразильського півзахисника Ньюкасла за 75 мільйонів фунтів стерлінгів.

Півзахисник Ньюкасла Бруну Гімараес близький до переходу в лондонський Арсенал.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, клуби досягли повної домовленості щодо трансферу бразильця після тривалого переговорного процесу. Особисті умови контракту між лондонцями та півзахисником були узгоджені ще в липні.

Сума трансферу становитиме 75 мільйонів фунтів стерлінгів. Бразилець стане новим підсиленням у середній лінії команди Мікеля Артети.

Гімараес виступав за Ньюкасл з січня 2022 року, куди перейшов із французького Ліона. За цей час він став одним із ключових футболістів команди та регулярно викликався до збірної Бразилії.