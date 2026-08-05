Лондонський клуб зберігає оптимізм у переговорах щодо зіркового вінгера Реала та готовий до рекордних витрат.
Вінісіус Жуніор, Getty Images
05 серпня 2026, 19:59
Арсенал не полишає надій підписати вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора та зберігає оптимізм щодо можливого трансферу бразильця. Про це повідомив журналіст The Athletic Девід Орнштейн у подкасті.
За інформацією джерела, в Арсеналі вже провели детальний аналіз фінансової сторони потенційної угоди, а керівництво клубу готове піти на безпрецедентні кроки заради цього трансферу. У лондонському клубі вважають, що підписання Вінісіуса може стати визначною подією не лише для Арсеналу, а й для всієї англійської Прем'єр-ліги та європейського футболу.
Також повідомляється, що всередині табору "канонірів" існує впевненість: якщо 26-річний бразилець все ж вирішить залишити Реал, то саме варіант із переїздом до Лондона буде для нього пріоритетним.
Майбутнє Вінісіуса залишається невизначеним через затяжні переговори щодо нового контракту з мадридським клубом. Реал, за наявною інформацією, пропонує футболісту зарплату близько 22 мільйонів євро на рік, тоді як сторона гравця розраховує на 28-30 мільйонів.
Якщо сторонам не вдасться досягти компромісу, одним із головних претендентів на підписання бразильця вважається саме Арсенал. Альтернативним сценарієм для самого футболіста може стати завершення чинного контракту з Реалом у 2027 році та відхід із клубу на правах вільного агента.
Раніше повідомлялося, що "вершкові" готові вимагати за Вінісіуса 150 мільйонів євро, якщо переговори щодо нового контракту остаточно проваляться.