Англія

Лондонський клуб зберігає оптимізм у переговорах щодо зіркового вінгера Реала та готовий до рекордних витрат.

Арсенал не полишає надій підписати вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора та зберігає оптимізм щодо можливого трансферу бразильця. Про це повідомив журналіст The Athletic Девід Орнштейн у подкасті.

За інформацією джерела, в Арсеналі вже провели детальний аналіз фінансової сторони потенційної угоди, а керівництво клубу готове піти на безпрецедентні кроки заради цього трансферу. У лондонському клубі вважають, що підписання Вінісіуса може стати визначною подією не лише для Арсеналу, а й для всієї англійської Прем'єр-ліги та європейського футболу.

Також повідомляється, що всередині табору "канонірів" існує впевненість: якщо 26-річний бразилець все ж вирішить залишити Реал, то саме варіант із переїздом до Лондона буде для нього пріоритетним.

Майбутнє Вінісіуса залишається невизначеним через затяжні переговори щодо нового контракту з мадридським клубом. Реал, за наявною інформацією, пропонує футболісту зарплату близько 22 мільйонів євро на рік, тоді як сторона гравця розраховує на 28-30 мільйонів.

Якщо сторонам не вдасться досягти компромісу, одним із головних претендентів на підписання бразильця вважається саме Арсенал. Альтернативним сценарієм для самого футболіста може стати завершення чинного контракту з Реалом у 2027 році та відхід із клубу на правах вільного агента.

Раніше повідомлялося, що "вершкові" готові вимагати за Вінісіуса 150 мільйонів євро, якщо переговори щодо нового контракту остаточно проваляться.