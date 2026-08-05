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40-річний воротар Кабо-Верде емоційно прокоментував свій перехід у Коло-Коло.

40-річний голкіпер збірної Кабо-Верде Жозімар Евора Діаш, який став світовою сенсацією після блискучого виступу на Мундіалі, офіційно приєднався до найтитулованішого чилійського клубу Коло-Коло. Під час своєї презентації воротар зосередив увагу не на статистиці чи гучному статусі трансферу, а на тому, що цей перехід означає для нього особисто.

Більшу частину своєї кар'єри Возінья провів у нижчих дивізіонах та невеликих клубах (як-от португальський Шавеш), проте він ніколи не знижував власну планку. За словами голкіпера, після успішного Чемпіонату світу він мав чимало варіантів продовження кар'єри, але вибір був очевидним:

"Рішення було дуже чітким. Незважаючи на те, що я грав у менших лігах за клуби, які не були саме гігантами, в глибині душі я завжди казав собі, що я гравець "великого клубу". Тож коли покликав "Коло-Коло", сумнівів не було. З першого дня я знав, де хочу грати. Я отримував багато пропозицій, але ця команда завжди була пріоритетом", — заявив досвідчений новачок.

Окремою темою стало збереження легендарного ігрового імені гравця. Чилійські футбольні правила суворо вимагають нанесення на футболки офіційних прізвищ, проте Федерація зробила для воротаря безпрецедентний виняток, дозволивши залишити напис Возінья (з португальської — бабуся).

Футболіст зізнався, що для нього це набагато більше, ніж просто прізвисько:

"Це імʼя, яке я використовую все своє життя. У Кабо-Верде воно має велике значення та багату історію, а тепер воно відоме й у всьому світі. Якби моя бабуся була жива сьогодні, я думаю, вона б пишалася. Я сподіваюся продовжувати використовувати його до кінця своєї карʼєри як данину поваги", — наголосив голкіпер.

Блискучі сейви у матчах проти Іспанії, Уругваю та Аргентини принесли Возіньї не лише світове визнання, а й шалену популярність — кількість його підписників злетіла до 30 мільйонів. Втім, зірковий статус не закрутив голову досвідченому гравцю. Він наголосив, що приїхав до Південної Америки працювати, а не спочивати на лаврах:

"Чемпіонат світу був найкращим, що зі мною коли-небудь траплялося у футболі, але це вже в минулому. Бути тут, представляючи "Коло-Коло" — величезний клуб з багатою історією — це найяскравіша подія моєї клубної карʼєри.

Гра на Мундіалі пов’язана з величезним тиском. Я грав проти найкращих національних команд світу, і тепер я просто хочу наполегливо працювати та допомогти цій команді досягти своїх цілей", — резюмував Возінья.