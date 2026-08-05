Англія

Бразильський нападник Арсенала став одним із головних трансферних пріоритетів саудівського клубу.

Аль-Ахлі проявляє серйозний інтерес до Габріеля Жезуса. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.



За інформацією джерела, 29-річний бразильський нападник Арсенала входить до числа головних трансферних цілей клубу із Саудівської Аравії. Повідомляється, що Аль-Ахлі активізує переговори щодо Жезуса, якщо команду цього літа залишить Айван Тоні.

Інтерес до Жезуса також виявляють Мілан, Евертон та Атлетіко, однак ці клуби поки не зробили офіційних кроків.

У минулому сезоні Жезус узяв участь у 27 поєдинках за лондонський клуб у всіх турнірах, відзначившись шістьма забитими м'ячами та двома асистами.