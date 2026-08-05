Англія

Форвард Челсі домовився з Хабі Алонсо, щоб українець отримав ігрові хвилини.

У середу, 5 серпня 2026 року, Михайло Мудрик узяв участь у товариському поєдинку проти Ювентуса, який відбувся в Гонконзі. Українець вийшов на 82-й хвилині, замінивши Ніколаса Джексона, який відіграв дуже активно після перерви.

У свою чергу Ніколас добровільно погодився поступитися своїм місцем на полі, щоб Михайло Мудрик зміг вийти на заміну до завершення матчу. Про це повідомляє журналіст Саймон Джонсон (The Athletic).



За інформацією джерела, сенегальський нападник особисто домовився про це з головним тренером Хабі Алонсо, щоб українець отримав можливість повернутися на поле після тривалої перерви.



Такий вчинок Джексона став ще одним підтвердженням гарної атмосфери всередині команди та підтримки, яку Мудрик отримує від партнерів після свого повернення.

Михайло Мудрик перейшов до Челсі у січні 2023 року, підписавши контракт після трансферу з донецького Шахтаря. Сума угоди склала 70 мільйонів євро з можливими бонусами ще на 30 мільйонів євро. До моменту свого відсторонення українець провів за лондонський клуб 73 офіційні матчі, у яких забив 10 голів та віддав 9 результативних передач.