Англія

Юний талант перейшов до складу володаря Кубка Англії за 10 мільйонів фунтів стерлінгів, маючи за плечима унікальний віковий рекорд в АПЛ та сувору школу Чемпіоншипу.

Перехід 17-річного Джеремі Монги з Лестера до Манчестер Сіті за 10 мільйонів фунтів стерлінгів міг загубитися на тлі інших гучних трансферів цього літа, проте кар'єра цього юнака обіцяє бути надзвичайно яскравою.

Третій наймолодший гравець в історії Прем'єр-ліги вже почав адаптацію в одному з найбільших клубів світу. Свій неофіційний дебют під керівництвом Енцо Марески (який раніше очолював саме Лестер) Монга здійснив у товариському матчі в Сеулі. У грі проти збірної чемпіонату Південної Кореї, яка завершилася перемогою Сіті з рахунком 3:1 (голи забивали Раян Айт-Нурі, Тіджані Рейндерс та Дівін Мубама), підліток відіграв близько півгодини.

За цей час він продемонстрував неабияку жвавість: один його гол скасували через гру рукою, а ще один небезпечний удар ефектно парирував воротар.

Цього літа Монга був за крок від переходу до лондонського Арсеналу. Команда Мікеля Артети майже завершила угоду, але Манчестер Сіті вдалося в останній момент перехопити талановитого гравця у своїх прямих конкурентів за титул.

"Інтерес Арсеналу був дуже сильним, я був дуже близький до переходу туди, але головним чинником у рішенні став сам клуб і його шлях. Вони настільки успішні, що виклик до Сіті був очевидним. Мрія кожної дитини — вигравати трофеї та бути на вершині з найкращими", — зізнався Монга в інтерв'ю.

Шлях Монги у дорослому футболі розпочався рекордно рано. Він дебютував у вищому дивізіоні у віці 15 років і 271 дня у матчі проти Ньюкасла. На жаль, той сезон завершився для Лестера вильотом до Чемпіоншипу, а минула кампанія стала ще більшою катастрофою — чемпіони АПЛ сезону 2015/16 опустилися до Першої ліги.

Попри командні невдачі, минулого сезону Монга зіграв 30 матчів у дорослому футболі. Гравець юнацької збірної Англії (U-19) вважає цей досвід безцінним фундаментом: Захисники у Чемпіоншипі приділяли йому значно менше часу на роздуми та грали набагато жорсткіше, не зважаючи на його юний вік.

"Я не бачу негативу, я бачу всі можливості, які Лестер мені надав, за що я дуже вдячний", — наголосив футболіст.

Цікаво, що з дитинства Монга є вболівальником Челсі, а його головним кумиром є легендарний бельгієць Еден Азар. Коли Джеремі народився у липні 2009 року, Азар лише розпочинав свій зірковий шлях у французькому Ліллі.

Юний вінгер прагне перейняти найкращі риси у грі свого кумира: прямоту дій, здатність самостійно вирішувати долю матчів та майстерний контроль м'яча. Серед улюблених моментів Азара Монга виділяє сольні проходи та голи у ворота Тоттенгема і Ліверпуля.

Якщо новачку Манчестер Сіті вдасться досягти хоча б половини того, що підкорилося бельгійцю (дворазовий чемпіон АПЛ, переможець Ліги чемпіонів та Ла Ліги з Реалом), його трансфер за 10 мільйонів фунтів стерлінгів стане однією з найкращих інвестицій в історії містян.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Манчестер Сіті готові заплатити 81 млн євро за Педру Нету.