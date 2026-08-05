Англія

Український вінгер вийшов на заміну в товариському матчі проти туринського Ювентуса, перегорнувши найважчу сторінку у своїй кар'єрі.

Український півзахисник лондонського Челсі Михайло Мудрик нарешті повернувся на футбольне поле. У середу, 5 серпня 2026 року, він узяв участь у товариському поєдинку проти Ювентуса, який відбувся в Гонконзі Українець вийшов на 82-й хвилині, замінивши Ніколаса Джексона, який відіграв дуже активно після перерви. Цікаво, що Мудрик грав під незвичним 43-м номером.

Новий головний тренер синіх Хабі Алонсо вирішив дати йому перші хвилини ігрового часу після тривалої паузи, щоб допомогти швидше інтегруватися в команду. Михайло пропустив понад 20 місяців — близько 615 днів. Востаннє він виходив на поле в офіційному матчі ще в листопаді 2024 року в Лізі конференцій проти німецького Гайденгайма, де навіть відзначився голом.

Невдовзі після тієї гри українця відсторонили від футболу через позитивну допінг-пробу — у його організмі виявили заборонений препарат мельдоній.

Початково йшлося про серйозну чотирирічну дискваліфікацію. Проте після тривалих юридичних процесів Спортивний арбітражний суд (CAS) та Футбольна асоціація Англії (FA) частково задовольнили його апеляцію, дозволивши повернутися до професійного спорту з негайним набранням чинності

Відразу після цього вінгер приєднався до команди в азійському турне. На тлі повернення українця сам товариський матч завершився мінімальною поразкою Челсі. Туринська Стара синьйора здобувала перемогу з рахунком 1:0. Долю зустрічі вирішив єдиний м'яч, який на 68-й хвилині фантастичним крученим ударом у верхній кут воріт забив вінгер збірної Косова Едон Жегрова.