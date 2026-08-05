Англія

23-річний воротар збірної Греції та Олімпіакоса уклав із тиграми п'ятирічну угоду, ставши найдорожчим придбанням в історії клубу.

Англійський Галл Сіті завершив оформлення гучного трансферу, підписавши 23-річного грецького голкіпера Константіноса Цолакіса, який перейшов із пірейського Олімпіакоса. Гравець уклав із клубом довгостроковий контракт, розрахований на п'ять років.

Хоча офіційно сторони не розголошують фінансові деталі угоди, вважається, що сума трансферу становить близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів плюс додаткові бонуси. Цей перехід встановлює новий абсолютний трансферний рекорд для Галл Сіті. Попереднє досягнення трималося цілих десять років — з 2016-го, коли тигри заплатили 13 мільйонів фунтів за півзахисника Тоттенгема Раяна Мейсона.

До переїзду в Англію Цолакіс провів усю свою дорослу кар'єру в системі Олімпіакоса. З моменту свого дебюту у 2020 році талановитий голкіпер відіграв за команду 131 матч і здобув вісім престижних трофеїв. Серед його головних здобутків — чотири титули чемпіона грецької Суперліги, а також історичний тріумф у Лізі конференцій УЄФА сезону 2023-24.

Успіхи на клубному рівні не залишилися непоміченими тренерським штабом національної збірної. Всього через місяць після єврокубкового успіху з Олімпіакосом Цолакіс дебютував за головну команду Греції в матчі проти Мальти. Наразі в його активі вже дев'ять поєдинків за національну збірну.

Сам футболіст не приховує свого захоплення від переходу та рішуче налаштований проявити себе на Туманному Альбіоні.

"Я готовий до нового розділу у своїй кар'єрі. В Олімпіакосі я мав успішну кар'єру, вигравши титул Ліги конференцій, чемпіонат і кубок, а також брав участь у єврокубках і Лізі чемпіонів.

Галл Сіті — це дещо інше, бо ми граємо в Прем'єр-лізі. Нам доводиться боротися з найкращими гравцями, тому це виклик для мене. Я почуваюся готовим. Я віддаватиму все, що маю, кожного дня на тренуваннях, щоб допомогти нашій команді досягти своїх цілей.

Я радий бути в Англії. Я хотів переїхати до Галл Сіті, тому що Прем'єр-ліга — це найвищий рівень", — поділився емоціями Цолакіс.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Галл Сіті підібрав японського збірника Спортінга.