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74-річний фахівець, який напередодні успішно стартував з командою в новому сезоні, відновлюється після хірургічного втручання та готується до виписки.

Головний тренер шотландського Селтіка Мартін О'Нілл наразі перебуває під наглядом лікарів після перенесеної напередодні невеликої медичної процедури. Клуб заспокоїв уболівальників, зазначивши, що приводів для серйозного занепокоєння немає, хоча деталі щодо характеру операції не розголошуються.

У своїх соціальних мережах представники Селтіка опублікували офіційне звернення, щоб уникнути поширення неправдивих чуток:

"У відповідь на спекуляції, ми можемо підтвердити, що Мартін О'Нілл переніс невелику процедуру в лікарні. Ми очікуємо, що Мартіна випишуть протягом наступних дня або двох. Від імені Мартіна ми хотіли б подякувати його прихильникам за їхні добрі побажання, але також просимо поважати право Мартіна та його родини на приватне життя", — йдеться у заяві.

Ще в понеділок 74-річний наставник був на лаві запасних і керував діями своєї команди. Селтік розпочав новий сезон шотландської Прем'єр-ліги з мінімальної домашньої перемоги над Данді з рахунком 1:0.

Нілл тріумфально повернувся до керма кельтів минулого жовтня, через 20 років після свого першого, надзвичайно успішного періоду в клубі. Це сталося після раптової відставки Брендана Роджерса. Варто відзначити, що до цього ірландець не тренував жодну команду з часів роботи в Ноттінгем Форест у 2019 році

Попри те, що в грудні керівництво командою тимчасово передали Вілфріду Нансі (якого звільнили після восьми матчів), О'Нілл знову взяв ситуацію під контроль. Під його керівництвом «Селтік» завершив минулий сезон переконливим дублем, вигравши Прем'єр-лігу та Кубок Шотландії.

Ці трофеї стали його восьмою та дев'ятою великими нагородами з клубом. Після здобуття чемпіонства та успішних переговорів з основним акціонером Дермотом Десмондом, у червні фахівець підписав повноцінний річний контракт з опцією продовження ще на один сезон. Наразі команда та вболівальники очікують на швидке одужання менеджера та його повернення до повноцінного тренувального процесу.