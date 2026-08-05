Англія

Італійський захисник близький до переїзду в АПЛ.

Астон Вілла досягла домовленості з Атлетіко Мадрид щодо трансферу Маттео Руджері. Про це повідомляє Marca.



За інформацією джерела, сума угоди складе 18 мільйонів євро плюс ще 6 мільйонів євро у вигляді бонусів.



Повідомляється, що 23-річний італійський лівий захисник уже близький до переходу на Вілла Парк. Також зазначається, що Руджері не буде впредсезонному турі із Атлетіко, який відбудеться в Південній Кореї, оскільки його трансфер перебуває на фінальній стадії. До цього була інформація, що Ювентус не планує продовжувати роботу над трансфером Маттео.

У сезоні-2025/26 Руджері провів 47 матчів у всіх турнірах та відзначився сімома результативними передачами.