Італійський захисник близький до переїзду в АПЛ.
Руджері, gettyimages
05 серпня 2026, 16:50
Астон Вілла досягла домовленості з Атлетіко Мадрид щодо трансферу Маттео Руджері. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, сума угоди складе 18 мільйонів євро плюс ще 6 мільйонів євро у вигляді бонусів.
Повідомляється, що 23-річний італійський лівий захисник уже близький до переходу на Вілла Парк. Також зазначається, що Руджері не буде впредсезонному турі із Атлетіко, який відбудеться в Південній Кореї, оскільки його трансфер перебуває на фінальній стадії. До цього була інформація, що Ювентус не планує продовжувати роботу над трансфером Маттео.
У сезоні-2025/26 Руджері провів 47 матчів у всіх турнірах та відзначився сімома результативними передачами.