Англія

Нідерландський захисник "синіх" оцінив перспективи лондонського клубу під керівництвом нового керманича.

Захисник Челсі Йоррел Гато поділився думками щодо перспектив лондонської команди під керівництвом нового головного тренера Хабі Алонсо.

Іспанський фахівець очолив "синіх" перед початком нового сезону, уклавши угоду до 2030 року.

"Хабі — чудовий тренер, під керівництвом якого ми матимемо можливість поборотися за трофеї. Звісно, поки зарано про це міркувати, проте я переконаний, що ми зможемо досягти чогось особливого в цьому сезоні", — наводить слова Гато пресслужба Челсі.

У минулій кампанії лондонці фінішували на десятому місці в Прем'єр-лізі та залишилися без путівки до єврокубків.