Англія

Заміна для Кукурельї.

Лондонський Челсі цього літа залишився без іспанського флангового захисника Марка Кукурельї, якого переманив до себе мадридський Реал, та фактично оголив лівий фланг оборони.

Тож останніми тижнями команда Хабі Алонсо активно шукала підсилення саме в цю зону, і зрештою знайшла собі чергового іспанця.

28-річий оборонець мадридського Райо Вальєкано Пеп Чаваррія має незабаром поповнити склад "синіх".

За гравця викладуть 19 млн євро + бонуси, на що погодились "блискавки" й наразі сторони активно наближаються до завершення цього трансферу.

Чаваррія в минулому сезоні відіграв 44 матчі, забив один гол та віддав три асисти.